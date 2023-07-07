Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 142 öğrencinin katıldığı yaz kampını ziyaret eden Kaymakam Mehmet Sülün, öğrencilerle sohbet ederek başarılar diledi.

Kurs merkezi olarak kullanılan Sandıklı Fen Lisesini ziyaret eden Kaymakam Sülün ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt, yatılı yaz kurslarıyla ilgili okul yöneticilerinden bilgi aldı. 142 öğrencinin katıldığı kursta öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Kaymakam Sülün, kursların açılmasında ve sürdürülmesinde emeği geçen okul yöneticileri ve öğretmenlere teşekkür ederek ziyaretlerini sonlandırdı.