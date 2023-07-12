Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün, ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşların dert ve sıkıntılarını dinledi.

Kaymakam Sülün, köy ziyaretleri çerçevesinde Menteş ve Asmacık köylerini ziyaret etti. Kaymakam Sülün ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelerek onlarla sohbet etti. Kendisine iletilen eksiklikler konusunda gerekenlerin yapılması konusunda talimatlarını veren Sülün, köy ziyaretlerine devam edeceğini ve vatandaşların sıkıntılarını gidermeyi sürdüreceklerini söyledi. Öte yandan Sülün köylere açılan yaz Kur-an kurslarını da ziyaret ederek öğrencilere başarılar diledi.