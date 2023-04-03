Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün ve İl Genel Meclis (İGM) üyeleri, merkez ve köy muhtarları ile iftar programında bir araya geldi.

Sandıklı Kaymakamlığı organizasyonunda bir dinlenme tesisinde muhtarlara yönelik iftar programı düzenlendi. Yoğun ilginin olduğu iftar yemeğine, Kaymakam Mehmet Sülün, İl Genel Meclisi Üyeleri Ahmet Mahmut Saylık, Mevlüt Özaydın, Asım Akın ve birim müdürleri, ilçe merkez ve köy muhtarları katıldı. Kaymakam Sülün İftar öncesi masaları tek tek gezerek, muhtarlarla yakından ilgilendi. Muhtarların Ramazan ayını tebrik eden Kaymakam Sülün, katılımlarından dolayı muhtarlara teşekkür etti. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, ezanın okunması ile birlikte iftarlar açıldı. Mübarek Ramazan ayının manevi güzelliği ve bereketine vurgu yapıldığı iftar programında birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. İftar programından dolayı Kaymakam Sülün’e teşekkür eden muhtarlar, iftar sonrası mahallelerin ve köylerin sorun ve talepleri hakkında Kaymakam Sülün ile istişarelerde bulundu.