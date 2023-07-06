Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün, ilçede güçlendirme çalışması yapılan okullarda incelemede bulundu.

Kaymakam Sülün beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt ve Özel İdare Müdürü Halil Arslan ile birlikte ilçede güçlendirme kapsamına alınan Hüdai Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde incelemede bulundu. Kaymakam Sülün, yüklenici firma yetkililerinden bilgi alarak, gerekli talimatları verdi.