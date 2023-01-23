Kaymakamı Mehmet Sülün, kaymakamlık tarafından organize edilen POMEM kursuna katılan gençlere destek ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrasında Kaymakam Sülün, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün geleneksel hale getirdiği Voleybol maçına katıldı. Kaymakam Mehmet Sülün’ün de yer aldığı maçta kazanan taraf dostluk oldu.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı İlçe Kaymakamı Mehmet Sülün, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) kurslarına hazırlanan gençler ile voleybol maçı yaptı.

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