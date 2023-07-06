Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün, ata mesleğini 100 yıldır sürdüren cami ve minare alemcisi Ahmet ve Mehmet Üstün’ün iş yerine giderek tezgah başına geçti.

Kaymakam Sülün, ilçe çarşı esnafını ziyaret etti. Esnaflarla tek tek sohbet eden Kaymakam Sülün, dert ve sıkıntıları dinleyerek eksiklerin giderilmesi konusunda gerekli talimatlarını verdi. Kaymakam Sülün, ata mesleklerini devam ettiren Mehmet ve Ahmet Üstün kardeşlerin işyerini de ziyaret ederek, cami-minare âlem çeşitleri hakkında bilgi aldı. Kaymakam Sülün, tezgah başına geçerek kısa süreli bir çalışma gerçekleştirdi.