Adıyaman’ın Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal ilçedeki okulları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaret sırasında sınıfları dolaşan ve öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, öğrencilerle sohbet edip onların eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Kubilay İlkokulu Müdürü Mehmet Cihan Karataş ve okul idarecileriyle de bir araya gelen Kaymakam Muhammed Üsame Soysal okulun genel durumu ve eğitim kalitesini artırmaya yönelik yapılabilecek çalışmalar üzerine istişarelerde bulundu. Öğretmenlerin taleplerini ve önerilerini dinleyen Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, okulun başarılarının devam etmesi için gerekli desteklerin sağlanacağını ifade etti.