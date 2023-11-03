Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Kaymakam Furkan Seyman ile birlikte Türk Otağı ve Mesire Alanı’nda incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve Kaymakam Furkan Seyman, incelemeler esnasında bölgenin turizm açısından daha cazip hale getirilmesi için atılacak adımları değerlendirdiler. Doğan ve Seyman, Türk Otağı ve Mesire Alanı’nın korunması ve geliştirilmesi konusundaki kararlılıklarını dile getirerek, ilçenin turizm potansiyelini artırmak için işbirliği yapma konusundaki kararlılıklarını vurguladılar.