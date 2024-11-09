Adıyaman’ın Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, Gölbaşı ilçesinin Cankara Köyünü ziyarette bulundu.

Gölbaşı ilçesinin Cankara köyünü ziyaret eden Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, beraberindeki heyetle birlikte yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret edip bilgi alarak köyle ilgili incelemelerde bulundu.

Köy halkının sorunlarını dinleyen Kaymakam Seyhan, ihtiyaçların giderilmesi ve köyün gelişimi için yapılacak çalışmalar hakkında ilgililere çeşitli talimatlar verdi.

Kaymakam Seyhan, köyde içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 800 metrelik su borusu kurulumu için gerekli talimatları verdi.