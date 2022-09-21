VAN (İHA) – Van’ın Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya ve Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ilçe esnaflarını ziyaret etti.

VAN (İHA) – Van’ın Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya ve Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ilçe esnaflarını ziyaret etti.

Kaymakam Sakarya ve Başkan Şeylan, ziyaret ettikleri esnaflarla sohbet edip, istek ve şikâyetlerini dinledi. Kaymakam Sakarya ve Başkan Şeylan’ın yaptığı esnaf ziyaretleri esnaflar tarafından memnuniyetle karşılandı. Kaymakam Sakarya, mülki amir olarak fırsat buldukça gerek mahallelerde gerekse ilçe merkezinde vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.