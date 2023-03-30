Serik ilçe kaymakamı Cemal Şahin, depremzedelerle bir araya gelerek iftar yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Serik Öğrenci Yurdu yemekhanesinde gerçekleştirilen programa Kaymakam Cemal Şahin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen, Müftü İbrahim Köksal, Yurt Müdürü Müslüm Tekeş ve depremzedeler katıldı. İftar öncesi Kaymakam Şahin, tek tek masaları dolaşarak depremzedelerin talep ve istekleri dinledi.

İlçe Müftüsü İbrahim Köksal tarafından yaptırılan duanın ardından söz alan Kaymakam Şahin, “Hep birlikte Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle acılar çok fazla ama acılar paylaştıkça azalır. Acılarınızı azaltmak için sizlerin yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Giden geri gelmez buna inanıyoruz. Önümüze bakıp yaraları sarmak durumundayız. Her zaman yanınızdayız ve elimizden geldiğince sizlere destek olmaya gayret göstereceğiz” şeklinde konuştu.

İftar sonrası depremzede olarak yurtta kalan Şair Zekeriya Çakabey, bir kitabını Kaymakam Şahin’e hediye etti.