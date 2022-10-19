Manisa’nın Salihli ilçesinde muhtarlık görevini yürüten mahalle muhtarları, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam’ı makamında ziyaret etti.

Manisa’nın Salihli ilçesinde muhtarlık görevini yürüten mahalle muhtarları, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam’ı makamında ziyaret etti.

Salihli Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Yüksel ve beraberindeki muhtarlar, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nde gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgiler vererek, kendilerini kabulünden dolayı Kaymakam Sağlam’a teşekkürlerini dile getirdi.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Kaymakam Sağlam, “Toplumsal hayatımızın ve kültürümüzün önemli yapı taşlarından olup yerel demokrasinin en eski örneğini temsil ederek devletimizin mahallelerimizdeki kurumsal temsilcileri olan muhtarlarımız, devletimizin hizmetlerinin vatandaşlarımıza ulaşması ve mahallelerimizin gelişimi için özverili bir şekilde görev yapmaktadırlar. Bu vesile ile tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlar, çalışmalarınızda başarılar dilerim “dedi.