Manisa’nın Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Dedetaşı, Gümüş, Kırveli, Yörük ve Aksoy mahallelerinde muhtarlarla bir araya geldi.

Manisa’nın Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Dedetaşı, Gümüş, Kırveli, Yörük ve Aksoy mahallelerinde muhtarlarla bir araya geldi.

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, mahallelerde halkın dilek ve ihtiyaçlarını yerinde incelemek üzere gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine Dedetaşı, Gümüş, Kırveli, Yörük ve Aksoy Mahalleleri ile devam etti.

Vatandaşların görüş, sorun ve sıkıntılarını muhtarlardan dinleyen Kaymakam Sağlam, “Dedetaşı, Gümüş, Kırveli, Yörük ve Aksoy Mahalle sakinlerimizin görüş, öneri ve taleplerini muhtarlarımızdan dinledik ve sorunların çözümü noktasında notlarımızı aldık. Katkılarınız için teşekkür ediyorum.” dedi.

Kaymakam Sağlam’a mahalle ziyaretlerinde İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sezgin Güleç, İlçe Yazı İşleri Müdürü Harun Erdoğan ve mahalle muhtarları eşlik etti.