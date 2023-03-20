Köşk Kaymakamı Tuğba Polat ve Belediye Başkanı Nuri Güler, depremzede vatandaşlara eşofman dikmek üzere açılan giyim kursu ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün diğer kurslarını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 11 ilde etkili olan yıkıcı depremlerde 45 binin üzerinde insan hayatını kaybederken, binlerce kişi de yaralandı. Yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar depremzedeler için seferber olurken, kamu kurumlarınca da çeşitli destekler sağlanıyor. Açılan giyim ve yiyecek kurslarına katılan kadınlar, depremzede vatandaşlar için giyim ve gıda maddeleri üretimini aralıksız sürdürüyor.

Aydın’ın Köşk ilçesinde de kadınlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün onayı ile açılmasına karar verilen Aile Destek Merkezi bünyesinde depremzede vatandaşlara eşofman dikmek üzere açılan Giyim Kursu’nda hünerlerini sergileyerek seferberliğe ortak oluyor. Köşk Kaymakamı Tuğba Polat ve Belediye Başkanı Nuri Güler, giyim kursunu ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan diğer kursları ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Kursiyerlerden ve eğitmenlerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Polat ve Güler kadınlara verdikleri emekler için teşekkür etti.