Birçok doğal güzelliği bünyesinde barındıran Adıyaman’ın Besni Sugözü Vadisi kamp alanı olacak.

Sugözü Vadisinin kamp alanı yapılmasıyla ilgili çalışmalar çerçevesinde Besni Kaymakamı Çağlar Partal başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Sugözünde yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.

Toplantıda konuşan Besni Kaymakamı Çağlar Partal, “Derin bir vadi içerisinde akan bir suyun etrafında çok sayıda güzelliği bizlere sunuyor. Yine ulusal çapta üne sahip Oyratlı Biberi bu vadide yetişiyor.

Özellikle yaz aylarında da güzelliği ve serinliği çevre illerden de olmak üzere çok sayıda kişinin ziyaret ettiği mesire alanı halini alıyor. Sugözü vadisinin bölgenin kamp alanı haline gelmesini amaçlıyoruz. Bu sebeple alanda yapacağımız çalışmaları planlamak üzere bu toplantıyı gerçekleştirdik. Kaymakamlık ve belediye imkanları ile alanı sürekli temiz ve güvenli tutmak birinci önceliğimiz. Sugözünün nezih bir şekilde doğaya da zarar vermeden sürdürülebilir halde kullanılmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alacağız” dedi.