Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Çağlar Partal, önceki gün meydana gelen ev yangınıyla ilgili olay yerinde incelemelerde bulundu.

Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Çağlar Partal, önceki gün meydana gelen ev yangınıyla ilgili olay yerinde incelemelerde bulundu.

Besni ilçesi Oyalı Mahallesi’nde meydana gelen ev yangınında mağdur olan aileyi ziyaret eden Kaymakam Çağlar Partal, evde incelemelerde bulundu. Yangın sebebiyle mağdur olan aileye geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kaymakam Partal, kaymakamlık olarak gerekilen desteklerde bulunacaklarını dile getirdi.