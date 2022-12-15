Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Çağlar Partal, mahalle mahalle gezerek vatandaşların sorunlarını dinliyor.

Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Çağlar Partal, mahalle mahalle gezerek vatandaşların sorunlarını dinliyor.

Vatandaşların yaşadığı sorunlara çözüm bulmak ve taleplerini yerine getirebilmek adına mahalle mahalle gezen Kaymakam Partal, bu defa da Ciritmeydan Mahallesi’ni ziyaret etti. Burada bulunan vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Çağlar Partal, her zaman halka hizmet etmek için çalıştıklarını dile getirdi. Kaymakam Partal, vatandaşların taleplerini de tek tek not aldı.