Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Çağlar Kartal, ilçeye dair yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Çağlar Kartal, ilçeye dair yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Besni’nin ve Besni halkının hizmetin en iyisini hak ettiğini dile getirerek ilçede önemli projelere imza atacaklarını dile getiren Besni Kaymakamı Çağlar Kartal, Besni’de görev yapmaktan oldukça mutlu olduğunu vurguladı.

Besni halkının oldukça sıcak kanlı ve devletinin yanında olan insanlar olduğunu dile getiren Besni Kaymakamı Besni Kaymakamı Çağlar Kartal, “Besni’de güzel işler yapılmış, devam eden işlerimizde var. Benimde gördüğüm yapmak istediğim işler var.

Bunların içerisinde en önemlisi eski kent dediğimiz eski Besni, biraz daha modern bir görünüme kavuşması, daha sosyal donatıların olması. Vatandaşı biraz daha kamusal işlerin dışında da bu bölgelere çekebilme amacındayız. Bunun için çalışmalar yapıyoruz. Eski Besni ören yerinin yenilenmesi de belediye ile yani yerel yönetimler ile yapabileceğimiz işler. Biz sadece fikir ve ne yapılabileceği noktasında bir irade ortaya koymaya çalışıyoruz.

Birde eğitim alanında Besni çok güzel çok şanslı bir ilçe. İlk geldiğim günden beri takip ediyorum her sene üstüne koyarak sınav başarısı gösteriliyor. Sınav başarısının yanında sosyal ve kültürel alanlarda da başarılı çalışmalar yapılmasını istiyorum. Sadece akademik başarı için okulda olmasınlar, aynı zamanda sosyal beceri, bir hobi kazandıralım, çocuklarımıza bir kültür verelim, bunun içinde çalışmalarımız var. Sağ olsunlar bu konuda da hayırseverlerimizden büyük destekler oluyor.

Geçtiğimiz günlerde kitap dağıtımı gerçekleştirdik. Spor malzemelerimizde gelmek üzeredir. Kaymakamlık olarak bu işi çok önemsiyoruz. Yaklaşık 2 milyonluk bir proje. Bu projemize de Erdemoğlu Ailesi sponsor oldu, kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Akademik başarı için kitaplar gerçekten önemli kaynak, çocuklara faydalı olacak ama esas beni sevindiren sportif yönden malzeme verebilmemiz. Gerçekten alt yapımız iyi. 2 Adet salonumuz ve büyük bir sahamız var. Sayılarını artırmamız lazım. Tabi bunların içerisini doldurabilecek malzemelerin olması gerekiyor. Bu verilen destekle birlikte öğrenci ve vatandaşlarımızı da spora çekebilirsek sportif anlamda Besni’nin ileriye gidebileceğini düşünüyorum.

Bunların haricinde de en büyük çalışmamızı turizm alanında vereceğiz. Besni’nin birçok turistik değeri var ama geçmiş yıllardan günümüze kadar baktığımızda Besni turizmden yeteri kadar pay alamıyor. Bu pay dediğimde burada ki insanların para kazanması lazım, yani onların refahına hizmet edebilmemiz lazım. Kızılinimiz var, eski Besni’miz var, Besni’de buna benzer birçok nokta var. Gerek yerel turisti, gerek yurt dışından turistleri çekecek. En son Kızılin de valimizin destekleriyle gerçekleştirdiğimiz kürek organizasyonu büyük bir işti. İnşallah onu da Kızılini de marka haline getirebiliriz. Bu tip organizasyonlarda hem Besni’nin tanıtımına hem de buradaki insanlara refah artışı sağlayacak işleri yapmak istiyoruz” dedi.

İlçeye bir kent müzesi yapmak istediklerini de söyleyen Besni Kaymakamı Çağlar Kartal, “ Yine aklımda bir kent müzesi düşüncesi var. Yapabilirsek yeri de tespit ettik. Bu müzeyle de amacımız Besni’ye ilk kez gelen turistlerin veya misafirliğe gelmiş olan bir kişinin girip Besni ile ilgili dijital ortamda bir iki saat içerisinde genel bir fikir edinebileceği bir müze hayal ediyorum. Açıkçası eski Besni’deki yaşamın canlandırılması olabilir. Besni’de birçok hayırsever var, devlet adamı var tarihe geçmiş, tarihe mal olmuş insanlar var. Bunların hayatlarına ilişkin kısa bir köşe olabilir, yine Besni’nin doğal güzellikleriyle ilgili bir köşe olabilir. Küçük bir bahçe içerisinde küçük bir müze projemiz planımız var. Şuan fiili anlamda harekete geçmedik ama bunu yapabilirsek amacımız ilk gelen kişiyi orada alıp karşılayıp Besni ile ilgili fikir edindikten sonra gezmek istediği noktalara hareket etmesini düşünüyoruz.

Nemrut dünya çapında bir marka, Nemrut’a gelen turistin yüzde 10’unun Besni’ye getirebilirsek büyük bir avantaj olur ama şuan onun için düşünce anlamında güzel ama biz henüz altyapımızı tamamlayabilmiş durumda değiliz. Geldiğinde turisti ağırlayacak memnun edecek hizmet standardımız henüz gelişmemiş, o yönde çalışmalar yapıyoruz.

Eski Besni ile ilgili olarak şuan orada bir hamam var takip ediyoruz, masraflı bir iş gibi gözüküyor orayı gündeme getirmeye çalışıyoruz. Eski Besni’de bir iki noktayı turizme tam anlamıyla kavuşturmamız lazım ki insanlar gelsin. Şuan ki haliyle Eski Besni’ye geldiğinde çok fazla turisti oyalayamayabilir. Dijitale aktarabilirsek Besni’ye gelmeden buralar görülebilir, gördüğünde insanların ilgisini çeker” diye konuştu.