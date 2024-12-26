Adıyaman Besni Kaymakamı Çağlar Partal, geçici hükümet konağını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Besni Kaymakamı Çağlar Partal, mevcut hükümet konağının yıkımı ve yeniden inşası sürecinde hizmetlerin aksamaması için geçici olarak taşınması planlanan eski yüksekokul binasında incelemelerde bulunuldu. Besni Kaymakamı Çağlar Partal, binayı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Kaymakam Partal, incelemeler sonrası yaptığı açıklamada, hükümet konağının mevcut alanında yıkılarak, ilçeye büyük katkı sağlayacak meydan projesi kapsamında yeniden inşa edileceğini belirtti.

Bu süreçte hizmetlerin kesintisiz bir şekilde devam edebilmesi için eski yüksekokul binasının kullanılmasının planlandığını ifade eden Partal, “Önümüzdeki günlerde mevcut hükümet konağımızın yıkımını gerçekleştireceğiz. Yeni hükümet konağımız, mevcut alan içerisinde yapılacak meydan projesiyle birlikte ilçemize değer katacak. İnşaat sürecinde hizmetlerin burada devam etmesini planlıyoruz. Şu anda bu binada Abidin Tanrıkulu Anadolu Lisemiz eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürüyor. Ancak, ikinci dönem itibarıyla okulumuz Sarhan Mahallesi’nde yapımı tamamlanan yeni binasına taşınacak. Böylelikle hükümet konağının geçici olarak buraya taşınması, eğitim öğretim faaliyetlerinde herhangi bir aksaklığa neden olmayacak" diye konuştu.