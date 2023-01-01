Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Çağlar Partal, yılbaşı gecesi görev başında olan personellere kolaylıklar diledi.

Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Çağlar Partal, yılbaşı gecesi görev başında olan personellere kolaylıklar diledi.

Görev başında olan jandarma, emniyet, itfaiye ve sağlık çalışanlarını tek tek ziyaret eden Kaymakam Çağlar Partal, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Kaymakam Partal daha sonra yol kontrolü yapan jandarma personellerini ziyaret etti. Kaymakam Partal, burada, ise durdurulan araç sürücülerinin yeni yıllarını kutladı.