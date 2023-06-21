Besni Kaymakamı Çağlar Partal ağır hasarlı binaların enkaz kaldırma alanında incelemelerde bulundu.

Besni Kaymakamı Çağlar Partal yaptığı inceleme ve kontroller sonrası yaptığı açıklamada, “İdari süreçler sonunda hasar durumları kesinleşen Besni merkezde 478, beldelerde 411, köylerde bin 606 ağır hasarlı binanın yıkım kararını alıp yıkım ihalelerini gerçekleştirdik. Ekipler çevre güvenliğini alarak yıkımları gerçekleştirmektedirler. İdari süreçleri yeni tamamlanan ağır hasarlı binaların yıkım ihaleleri önümüzdeki günlerde yapılacaktır. Yıkım kararı alınan binaların hasar durumları idari süreçler sonunda kesinleşmiş olup idari alanda yeni bir itirazın yapılabilmesi mümkün değildir. Yıkım kararları ve hasar durumları idari anlamda kesin olup bu kesinleşmiş idari kararlara karşı idari yargı yolu açıktır. Yıkım kararının uygun olup olmadığını değerlendiren kişilerin İdare Mahkemelerine başvurmaları gerekmekte olup idaremizce yıkımların ertelenmesi, geciktirilmesi idari yargı kararı haricinde mümkün değildir” dedi.