Adıyaman Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Alişar ve Kesecik köylerinde yapımı devam eden deprem konutları ile altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Partal, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde yürütülen çalışmalar kapsamında, ilk olarak Alişar Köyü’ne giderek inşaatı süren deprem konutlarında ve altyapı çalışmalarında gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ardından Kesecik Köyü’ne geçen Partal, burada da devam eden çalışmaların ilerleyişini yerinde takip etti.