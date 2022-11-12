Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk "Adreste Nüfus Hizmeti" projesi çerçevesinde yapılan hizmetleri inceleyerek bilgi aldılar.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk "Adreste Nüfus Hizmeti" projesi çerçevesinde yapılan hizmetleri inceleyerek bilgi aldılar.

81 ilde hizmete giren "Adreste Nüfus Hizmeti" projesi ile kimlik kartı başvurusunda bulunmak için nüfus müdürlüklerine gidemeyecek şekilde kısıtlı, hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların kimlik kartı başvuruları adreslerinden alınmaya devam ediliyor. Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Dodurga beldesinde 75 yaş üstü vatandaşlara yönelik olarak verilen nüfus hizmetlerini yerinde inceledi. Kaymakam Öztürk’e, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Osman Çırak ve İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Mehmet Uysal eşlik etti.

Çalışmalarla ilgili olarak yetkililerden bilgi alan Kaymakam Öztürk, belde halkıyla sohbet etti.