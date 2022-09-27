Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, eğitim öğretime açılan Kapanalan İlkokulu’nda incelemelerde bulundu.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, eğitim öğretime açılan Kapanalan İlkokulu’nda incelemelerde bulundu.

Öztürk, Milli Eğitim Bakanlığı’nca köy okullarının yaşam merkezlerine dönüştürülmesi projesi çerçevesinde Bozüyük ilçesinin Kapanalan köyünde, yeni eğitim öğretim yılında hizmet vermeye başlayan ilkokulu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Öztürk’e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Özel İdare Müdürü Nazmi Kuru, Şube Müdürleri Mehmet Bayraktar, Şinasi Kaplan ve Köy Muhtarı Orhan Şahan eşlik etti. İncelemelerde bulunan Kaymakam Öztürk, sınıfları gezip öğrenciler ile bir araya geldi. Öğretmenler ve okul idaresiyle görüşüp okul hakkında bilgi aldı.

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Kaymakam Öztürk, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.