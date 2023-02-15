Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, ilçeye gelen depremzedeler ile yerleştikleri evde bir araya geldi.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, ilçeye gelen depremzedeler ile yerleştikleri evde bir araya geldi.

Deprem sonrası Bilecik’in Bozüyük ilçesine gelen depremzedeler hayırsever bir vatandaş tarafından tahsis edilen eve yerleşti. Kaymakam Adem Öztürk afetzede vatandaşları evlerine giderek ziyaret etti. Bir süre hoş vakit geçirip sohbet ettikten sonra Kaymakam Öztürk, “Hayırsever vatandaşımıza duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum. Devletimizin tüm imkânlarıyla yanlarıyla yanınızda olacağız. Bir şeye ihtiyacınız olduğunda söylemekten çekinmeyin. Bizi kardeşiniz burayı da memleketiniz bilin” dedi.