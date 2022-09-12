Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, yeni binasında hizmet vermeye başlayan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ni ziyaret etti.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, yeni binasında hizmet vermeye başlayan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ni ziyaret etti.

Kaymakam Öztürk, Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Caner Cerrah ile görüşerek merkezin genel durumu hakkında bilgiler aldı. Diş polikliniklerini gezen Öztürk, doktor ve vatandaşlarla da görüştü. Ziyaretin ardından bir konuşma yapan Kaymakam Öztürk, “İlimizde yeni binasında hizmet vermeye başlayan diş hastanemizi hem ziyaret ettik ve genel durumu ile ilgili hem vatandaşlarımızdan hem de hastane başhekimi ve diğer personellerimizden bilgiler aldık. Son derece mükemmel yapılmış ve donatılmış hastanemizin kaliteli hizmetleri ile ilgili vatandaşlarımızın duyduğu memnuniyet için hastane yönetici ve personelimize çok teşekkür ettik. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi binasının ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.