Aydın’ın Buharkent ilçesinde Buharkent Belediyesi’nin düzenlediği Geleneksel Deve Güreşleri Festivali için geri sayım başladı. 15 Aralık’ta Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin ünlü pehlivan develerinin güreşeceği festivale Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ve İlçe Kaymakamı Abdullah Emre Özefe tüm vatandaşları davet etti.

Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin vazgeçilmez kültürel etkinliklerinden deve güreşi festivalinde yılın en heyecanlı güreşlerinden biri olan Buharkent Belediyesi, Geleneksel Deve Güreşleri Festivali, Buharkent Deve Güreşi Sahası’nda yapılacak. Buharkent Belediyesi tarafından, Kamilpaşa Mahallesi’ndeki arenada 15 Aralık 2024 Pazar günü yapılacak olan Deve Güreşi Festivali’ne Türkiye’nin çeşitli illerinden birbirinden ünlü 160 pehlivan deve katılacak.

Başkan Erol’dan deve güreşine davet

Pehlivan develerin kıran kırana mücadelesine sahne olması ve vatandaşlardan yoğun ilgi görmesi beklenen festivale tüm vatandaşları davet eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Ero, “Sevgili Buharkentli hemşerilerim ve deve güreşi tutkunları sizleri 15 Aralık Pazar günü, Türkiye’nin en büyük ve en modern deve güreşi sahasına sahip ilçemizde düzenlenecek olan geleneksel deve güreşi festivalimize davet etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Kortejimizi de gerçekleştirdik. Buharkent Belediyesi olarak her yıl düzenlediğimiz bu etkinlikle, devecilik kültürümüzü yaşatmayı ve yeni nesillere aktarmayı amaçlıyoruz. 10 yıllardır bu coşkuyu yaşıyoruz ve bu yıl da aynı coşkuyu yaşamaya devam edeceğiz. Bu yıl da, Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgeleri’nin ünlü pehlivan develeri Buharkent Deve Güreşi Sahası’nda kozlarını paylaşacaklar. Türkiye’nin en iyi deve güreşi sahası olarak bilinen bu alanda, 15 Aralık 2024 Pazar günü unutulmaz anlar yaşanacak. Sizleri, bu kültürel zenginliğimizi birlikte kutlamaya, heyecan dolu güreşleri izlemeye ve coşkumuza ortak olmaya davet ediyorum. Unutmayın, bu festival 7’den 70’e herkesi kucaklamak için tasarlandı. Sahamız hazır, develerimiz hazır, personelimiz hazır. Ailece katılımınızı bekliyor, birlikte güzel bir gün geçirmeyi umut ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Kültürümüzü yansıtan bir gelenek”

Buharkent Kaymakamı Abdullah Emre Özefe de konuşmasında, “Buharkent köklü kültürel mirası ve gelenekleri ile bölgesinde fark oluşturan bir ilçe. Bu mirasın en renkli olanlarından biri de deve güreşi festivali. Sadece geçmişimizi, kültürümüzü yansıtan bir gelenek değil, toplumu bir arada tutan, birlik beraberliğini güçlendiren ortak bir kültürel değer etrafında bizleri bir araya getiren, buluşturan bir vesile. Gerek Buharkentli hemşirelerimizi gerekse Buharkent dışındaki vatandaşlarımızı deve güreşi festivalimize davet ediyorum. Festivalimizin gerçekleşmesinde emeği olan herkese de çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Desteğe teşekkür

Deve Güreşi Tertip Komitesi Üyesi ve deve sahiplerinden Ahmet Can da tüm güreşseverleri davet ederek, “Elimizden geldiğince en iyisini yapmak üzere hazırlıklarımızı tamamladık. Ben öncelikle çok değerli belediye başkanımıza ve sayın kaymakamımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.