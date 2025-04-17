Balıkesir’in Havran Kaymakamı Enver Özderin, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Yılmaz ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir ile birlikte Aliçetinkaya İlkokulu okul binası inşaatını ziyaret ederek çalışanlara kolaylıklar diledi.

İnşaat yapım aşamalarıyla ilgili yetkililerden bilgi alan Kaymakam Özderin; çalışmaların öğrencilerin yüksek yararına olacak şekilde sürdürüldüğünü ve süreci titizlikle takip ettiklerini, bu kapsamda inşa edilen yeni okulun fiziki şartları, atölye, donanım ve sunduğu fırsatlarla İlçemizde eğitime önemli bir katkı sağlayacağını ifade etti.