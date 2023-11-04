Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, esnaf ziyaretleri çerçevesinde 40’dan fazlaya ülkeye yaptığı ihracat ve geniş ürün yelpazesiyle uluslararası pazarda önemli bir pay sahibi olan Cemar Mermer & Traverten’i ziyaret ederek firmanın yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Cemar yetkilileri, ziyaret sonunda Kaymakam Özdemir’in traverten taşına işlenmiş fotoğrafı ile forma sponsoru oldukları Manisa FK’nın formasını Kaymakam Özdemir’e hediye etti.

Kurum ve esnaf ziyaretleri çerçevesinde Kula’da bir süredir ziyaretler gerçekleştiren Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir, Kula’dan dünyanın dört bir yanına ihracat yapan, istihdam odaklı çalışmalarıyla ülke ekonomisine de büyük katkı sağlayan Cemar Mermer & Traverten’i ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz ve Genel Müdür Yusuf Yalçın tarafından karşılanan Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir, Cemar’ın yetkilileriyle bir süre sohbet etti. Firmanın ocak ve fabrika bölümlerini de inceleyen Kaymakam Özdemir, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz ve Genel Müdür Yusuf Yalçın’dan mermer ve travertenin üretimi, işlenişi ve dünyaya yapılan ihracat yelpazesi ile ilgili bilgi aldı.

Kaymakam Özdemir’e özel hediyeler

Ziyaret sonunda Cemar Mermer ve Traverten Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, traverten taşına işlenmiş ve Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir’in fotoğrafının yer aldığı tabloyu Kaymakam Özdemir’e hediye etti. Genel Müdür Yusuf Yalçın ise, Cemar’ın forma sponsoru olduğu ve Trendyol 1. Lig’inde mücadele eden Manisa FK’nın formasını Kaymakam Özdemir’e hediye etti.

İç piyasaya da açılan Cemar Mermer’in Kula’da geniş bir istihdama yer vermesi, sadece Kula’da değil Manisa ve Türkiye’nin dört bir yanında da birçok branşa destek sağlamasından dolayı teşekkür eden Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir, Kula’nın böyle bir değere sahip olmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirerek firma yetkilileri ve personellere kolaylıklar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cemar Mermer & Traverten Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz ise, Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir’e teşekkür ederek Kula’da yapılacak çalışmalarda üzerlerine düşen vazifeyi getirmek için daima hazır olduklarını dile getirdi.