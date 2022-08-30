BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla şehit ailesini ziyaret etti.

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla şehit ailesini ziyaret etti.

1997 yılında Kolludere bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Yusuf Kaplan’ın baba ocağına ziyaret gerçekleştiren Kaymakam Özçelik, ailenin talep ve isteklerini yerinde dinledi. Ziyaretinde şehit babası Ebubekir Kaplan ve diğer aile fertleri ile yakından ilgilenen Kaymakam Özçelik, “Ülkemizin bekası için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Ülke olarak halen iç ve dış düşmanlara karşı vatanımızın bütünlüğünü korumak için şehitler vermekteyiz. Bizler de şehitlerimiz sayesinde bugünkü sınırlarımıza, bayrağımıza ve hürriyetimize sahibiz. Devletimiz ve milletimiz, şehitlerimizin emanetlerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecektir. Onlar için üstümüze düşen ne varsa yapmak boynumuzun borcudur. Bu vesileyle ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canını hiç düşünmeden feda etmiş kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Kaymakam Özçelik’e ziyaretleri sırasında İlçe Jandarma Komutanı Burhan Çolak, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Metin Eyidoğan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz da eşlik etti.