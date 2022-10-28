Bitlis’in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, ilçede faaliyet gösteren bazı kurumları ziyaret etti.

Bitlis’in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, ilçede faaliyet gösteren bazı kurumları ziyaret etti.

Kaymakam Özçelik; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Aile Destek Merkezini, Özel Hizan Rehabilitasyon Merkezini ve İlçe Müftülüğünü ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Özçelik, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın devletin vatandaşa uzanan şefkat eli olduğunu belirterek, “Varoluş gayemiz zorda kalan insanımıza yardımcı olmak. Adil ve hakkaniyetli bir çalışma içerisinde olmalıyız. İhtiyacı olduğu halde yardım alamayan, ocağında sıcak aşı kaynamayan aile varsa bunun vebali altındayız. Bize gelmeyen, gelemeyen yoksul vatandaşımız varsa devlet olarak biz ona gitmeliyiz. Eksiklerini yerinde tespit etmeli, acil ihtiyaçlarına çözüm bulmalı ve hakkaniyeti sağlayabilmeliyiz” dedi.

Kaymakam Özçelik, vatandaşlara daha iyi ve kaliteli hizmet vermeleri için sıklıkla kurum ziyareti gerçekleştireceğini belirterek, İlçe Müftüsü Bilal Şengül’den yapılan dini hizmetler konusunda bilgi aldı.

Kaymakam Özçelik, rehabilitasyon merkezini her fırsatta ziyaret edeceğini söyleyerek, öğrencilerle ilgilenen eğitmenlerle sohbet etti.