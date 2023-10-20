Bitlis Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, görevi esnasında düşerek yaralanan güvenlik korucusunu evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Hizan Kaymakamı Nurullah Özçelik görevi esnasında düşerek yaralanan Çökekyazı Güvenlik Korucusu Başkanı Hayrettin Erçik’i evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Aile ile yakından ilgilenen Kaymakam Özçelik, “Vatanımızın birliği ve bağımsızlığı ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak uğruna gözünü kırpmadan canını feda etmekten çekinmeyen şehit ve gazilerimize çok şeyler borçluyuz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar dilerim” dedi.

Kaymakam Özçelik’e ziyaretleri sırasında İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, Asayiş Komando Bölük Komutanı Jandarma Üsteğmen Abdulkerim Aydoğdu ve Özel İdare Müdürü Şiar Gümüş eşlik etti.