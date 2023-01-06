Bitlis’in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bitlis Şube Başkanlığı ile Tatvan Şehit Aileleri ve Gazileri Derneğini ziyaret etti.

Bitlis’in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bitlis Şube Başkanlığı ile Tatvan Şehit Aileleri ve Gazileri Derneğini ziyaret etti.

Kaymakam Özçelik; Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bitlis Şube Başkanı Yusuf Özdemir ve Tatvan Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Yafes Akkaya ile birlikte şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelerek, vakıf ve derneklerin faaliyet ve çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

İl ve ilçede şehit aileleri ve gazilere sunulan hizmetlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Özçelik, “Devlet olarak şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her zaman yanındayız. Vatanını, bayrağını ve mukaddesatını korumak için canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ile ebediyete irtihal eden tüm gazilerimize Allah’tan rahmet, şehit ailelerimize, hayatta olan gazilerimize aileleri ile birlikte sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum” dedi.