Bitlis’in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Türk Polis Teşkilatı’nın 178. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen iftar programına katıldı.

İftar yemeğinde konuşan Kaymakam Özçelik, “Şanla, şerefle yazdığı 178 yıllık bir maziyi geride bırakmış olan Polis Teşkilatımız, 178. kuruluş yılına girerken, sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, dünyadaki saygın yerini almış olmanın haklı gururunu taşımaktadır. Bu vesile ile başarı dolu nice yıllar diler, bu kutsal mesleğin ifası sırasında şehit olan mensuplarımıza Allah’tan rahmet, gazi ve emeklilerimiz ile halen görev yapan meslektaşlarımıza ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Emniyet teşkilatımızın 178. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun” dedi.

Düzenlenen iftar programına Kaymakam Nurhalil Özçelik, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Özcan, Hakim Emrullah Erörs, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Metin Eyidoğan, emniyet mensupları ve aileleri katıldı.