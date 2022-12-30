Bitlis’in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, kamu hizmetlerinin hızlı ve verimli ifa edilmesi için kurum ziyaretlerini sürdürüyor.

Bitlis’in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, kamu hizmetlerinin hızlı ve verimli ifa edilmesi için kurum ziyaretlerini sürdürüyor.

Malmüdürlüğü, Milli Emlak Şefliği, İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde denetim ve incelemelerde bulunan Kaymakam Özçelik, kurumların 2022 yılı içerisindeki faaliyetleri ile vatandaşlara yönelik çalışmaları hakkında bilgiler aldı. 2023 yılı ve daha sonraki yıllarda yapılması düşünülen faaliyetler ile kurumlar arası işbirliği ve ortak çalışmanın gerekliliği konusunda görüş alışverişinde bulunan Kaymakam Özçelik, kurum müdürlerinden personel durumu, iş ve işlemler ile faaliyetleri hakkında bilgi de aldı.

Kaymakam Özçelik, kamu hizmetlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde daha hızlı ve verimli olarak ifa edilmesi için yürüttükleri çalışmalara devam edeceklerini ve denetimlerini sürdüreceğini belirterek, kurum amirleri ve personellere başarılar diledi.