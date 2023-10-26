BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Ziyaret esnasında vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Özçelik ve beraberindekiler, onlarla çay içerek bir süre sohbet ettiler. Fırsat buldukça esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiğini ifade eden Kaymakam Özçelik, “Esnafımızın ve vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemek ve bunlara çözüm bulabilmek için İlçe Jandarma Komutanımız ve Emniyet Müdürümüz ile bugün buradayız. Burada amacımız halkın huzur ve güvenliğini sağlamak ve varsa bir sorun bunları tespit ederek çözüm üretmek. Zaman zaman fırsat buldukça halkımızla esnafımızla bir arada olmak adına bu ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bundan sonrada fırsat buldukça ziyaretlerimize devam edeceğiz” dedi.

Kaymakam Özçelik’e ziyaretleri sırasında İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak, İlçe Emniyet Müdürü İlker Çınar, Asayiş Komanda Bölük Komutanı Üsteğmen Abdülkerim Aydoğdu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz eşlik etti.