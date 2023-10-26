BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, öğrencilere kendi yeteneklerine ve kişiliklerine uygun bir meslek seçmelerini, özellikle devletine ve milletine faydalı bireyler olmalarını tavsiye etti.

Hizan Kaymakamlığı koordinesinde Bitlis Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik “Meslek Seçimi ve İş Becerileri” semineri düzenlendi. Hizan Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen seminer, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Bitlis Çalışma ve İş Kurumu Müdürü (İŞKUR) Mücahit Gülmez’in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Jeofizik Mühendisi Hilal Özdoğan, Hizan İlçe Sağlık Müdürü Fatma Betül Mutlu ve İnşaat Mühendisi Cengiz Şahin meslekleri hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Düzenlenen seminerde İŞKUR bünyesinde çalışan meslek danışmanları tarafından doğru meslek seçmenin önemi vurgulandı. Bu çerçevede doğru meslek seçilmeli, yanlış meslek seçiminin doğurduğu olumsuz sonuçlar, mesleklerin eğitim kriterleri, İŞKUR’un meslek seçimine yönelik hizmetleri, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini öğrenebilecekleri mesleki yönelim bataryası konularında öğrencilere bilgiler verildi.

Mülki idare mesleği hakkında öğrencileri bilgilendirerek tecrübelerini paylaşan Kaymakam Özçelik ise dünyadaki en iyi işin severek yapılan iş olduğunu söyledi. Öğrencilere kendi yeteneklerine ve kişiliklerine uygun bir meslek seçmelerini, özellikle devletine ve milletine faydalı bireyler olmalarını tavsiye eden Özçelik, başarılı olabilmek için hızla değişen dünyada zeki olmaktan çok değişime ayak uydurabilecek yetkinlik ve beceriye sahip olunması gerektiğini ifade etti.

Kaymakam Özçelik, öğrencilerin meslek seçimi ile ilgili merak ettikleri konular hakkındaki sorularını da yanıtladı.