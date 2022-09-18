Bitlis’in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Çökekyazı köyünde yapımı devam eden menfez çalışmalarını yerinde inceledi.

Bitlis’in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Çökekyazı köyünde yapımı devam eden menfez çalışmalarını yerinde inceledi.

Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, KÖYDES Projesi çerçevesinde Çökekyazı köyünde yapılan çalışmaları yerinde ziyaret etti. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Özçelik, yaptığı kısa konuşmasında, “Köylerimizin ilçeye daha kolay ve rahat ulaşımının sağlanması için gerekli çalışmaları başlattık. Bu çalışmalarda altyapıya önem veriyoruz. İlçemiz yol ağı içerisinde en uzun ve coğrafik olarak da zor olan grup köy yollarımızda imkanlarımız dahilinde iyileştirme yapıyoruz. Bu çerçevede ilçemize bağlı köylerde yol yapım, menfez, kanalizasyon ve içme suyu gibi sorunları imkanlar dahilinde gidererek vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir” dedi.