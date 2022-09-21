Susuz Kaymakamı Onur Yılmazer, köy okullarında bir takım incelemelerde bulundu.

Susuz Kaymakamı Onur Yılmazer, köy okullarında bir takım incelemelerde bulundu.

Kars’ın Susuz ilçesi Kaymakamı Onur Yılmazer, eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okulları tek tek ziyaret ederek okul müdürleri ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Yedi Okul Yedi Proje çerçevesinde tadilatı devam eden köy okullarını da gezen Yılmazer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Haşim Ağabeyoğlu’dan bilgi aldı.

Kaymakam Onur Yılmazer, okulların tadilatlarının biran evvel bitirilmesini istedi. Sınıflarda öğrencilerle de bir araya gelen Yılmazer, daha sonra okuldan ayrıldı.