Tokat’ta bedensel engelli olarak dünyaya gelen Esma Bezgin, kaymakam olma hayali ile engelleri aşıyor.

Tokat’ta bedensel engelli olarak dünyaya gelen Esma Bezgin, kaymakam olma hayali ile engelleri aşıyor.

Tokat’ta Yunis ve Sadiye Bezgin çiftinin iki çocuğundan Esma Bezgin (21) prematüre olarak doğdu. Hayata tutunan Bezgin’e serebral palsi teşhisi konuldu. Kas hastalığı nedeniyle yürümekte güçlük çeken Bezgin, ailesinin desteği ile eğitimine ara vermedi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü 3. sınıf öğrencisi Esma Bezgin (21), kaymakam olma hayalini gerçekleştirmek için yılmadan mücadele ediyor. Annesinin yardımı ile koltuk değnekleri ile evinden çıkan genç kız, özel halk minibüsüne binerek üniversitenin yolunu tutuyor.

Hayali kaymakam olmak

Engelinin hayallerine mani olmadığını belirten Bezgin, ilk, orta ve lise eğitiminin ardından üniversiteyi kazanarak hedefine adım adım yaklaştığını ifade ederek, "Başından beri ben kaymakam olmayı planlıyordum. Hep hayalimdi. O nedenle bu bölümü isteyerek yazdım. Çok şükür ki bu istediğim bölümde hayallerime adım adım ulaşmaya çalışıyorum. İnşallah okulum bittiğinde engelli kaymakam değil de işini iyi yapan başarılı bir kaymakam olarak adımdan söz ettirmek istiyorum" dedi.

"Başarı ve azmin önünde hiçbir engel duramaz"

Okul yolunda en çok minibüse binip inmekte zorlandığını belirten Bezgin, "Minibüs çok kalabalık oluyor. Annemle birlikte okula gidip geliyorum, bana çok büyük destek veriyor. Annemin desteği ile ilkokul, ortaokul ve liseyi bitirdim. Şimdi de üniversitede okuyorum. Hayallerimi yaşayacağımı umuyorum. Özel gereksinimli arkadaşlarıma bazı tavsiyelerim var. Hiçbir zaman pes etmesin, ben yapamam diye düşünmesinler. Başarır ve kendilerine güvenirlerse hayallerini en iyi şekilde gerçekleştireceklerine inanıyorum. Çünkü başarının ve azmin önünde hiçbir engel duramaz. Başaracaklarına inanıyorum" diye konuştu.

Anne Sadiye Bezgin, prematüre olarak dünyaya gelen kızının 2 yaşından bugüne fizik tedavi gördüğünü söyledi. Hem okul hem fizik tedavi merkezi arasında mekik dokuyarak kızını bugünlere kadar getirdiğini belirten Bezgin, "Rabbim uzun ömür versin her zaman kızımın arkasındayım. Okuması için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.