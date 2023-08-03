Manisa’nın Selendi ilçesinde düzenlenen Yaz Kur’an Kurslarını ziyaret eden Kaymakam Halil İbrahim Okumuş, Kur’an kursu öğrencileriyle buluştu.

Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, öğrencilerin cami ve Kur’an kurslarında Kur’an-ı Kerim ve dini bilgileri öğrendiği İlçe Müftülüğünce açılan yaz Kur’an kurslarını ziyaret etti. Yaz Kur’an kursuna katılan öğrencileri ziyaret eden Kaymakam Okumuş, öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin okuduğu Kur’an-ı Kerim’i dinledikten sonra kurs hakkında İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt’dan bilgi alan Kaymakam Okumuş, öğrencilere, “Sizin en hayırlınız, Kur’an-ı öğrenen ve öğretendir” hadisini hatırlattı. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Kaymakam Okumuş ziyaretin ardından Yaz Kur’an kursu öğrencilerine dondurma ikram etti.