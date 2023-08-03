Manisa’nın Selendi ilçesinde düzenlenen Yaz Kur’an Kurslarını ziyaret eden Kaymakam Halil İbrahim Okumuş, Kur’an kursu öğrencileriyle buluştu.

Manisa’da örnek imam camiyi çocuklara sevdirdi Manisa’da örnek imam camiyi çocuklara sevdirdi

Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, öğrencilerin cami ve Kur’an kurslarında Kur’an-ı Kerim ve dini bilgileri öğrendiği İlçe Müftülüğünce açılan yaz Kur’an kurslarını ziyaret etti. Yaz Kur’an kursuna katılan öğrencileri ziyaret eden Kaymakam Okumuş, öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin okuduğu Kur’an-ı Kerim’i dinledikten sonra kurs hakkında İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt’dan bilgi alan Kaymakam Okumuş, öğrencilere, “Sizin en hayırlınız, Kur’an-ı öğrenen ve öğretendir” hadisini hatırlattı. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Kaymakam Okumuş ziyaretin ardından Yaz Kur’an kursu öğrencilerine dondurma ikram etti.