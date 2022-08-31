Kırık ve Muratlı köylerindeki incelemelerinde selden zarar gören vatandaşlara “Geçmiş olsun” dileklerini ileten Kaymakam Okumuş, vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek yerine getirilmesi hususunda yetkililere talimat verdi.

Domaniç Kaymakamı Muhammed Furkan Okumuş, aşırı yağış sonucu meydana gelen selden zarar gören Kırık ve Muratlı köyünde incelemelerde bulundu.

Vali Akbıyık: "Hakkari tarihin en güzel günlerini yaşıyor"

Vali Akbıyık: "Hakkari tarihin en güzel günlerini yaşıyor"

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