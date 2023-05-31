Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, terör örgütü ile girdiği çatışmada şehit olan Selendili Şehit Er Ekrem Davulcu’nun kabrini ziyaret etti.

Tunceli’nin Hozat ilçesi Ali Boğazı Kırsalında 30 Mayıs 1995 tarihinde terör örgütü üyeleriyle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Komando Er Kemal Davulcu’nun Selendi’ye bağlı kırsal Karakozan Mahallesinde sene-i devriyesi vesileyle, Kaymakam Halil İbrahim Okumuş, şehidin babası Hüseyin Davulcu ile birlikte kabrini ziyaret ederek dua etti.

Şehit Babası Hüseyin Davulcu ile yakından ilgilenerek bir süre sohbet eden Kaymakam Okumuş, "Bizler onlara minnettarız ruhu şad olsun" dedi.

Kaymakam Halil İbrahim Okumuş’un ziyaretine Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammet Tok, İlçe Müftüsü Ömer Bozkurt ve Mahalle Muhtarı Nevzat Davulcu eşlik etti.