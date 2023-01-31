Domaniç Kaymakamı Muhammed Furkan Okumuş, 1978 yılında şehit olan Piyade Er Turan Turan’ın şehadetinin sene-i devriyesinde Domaniç’te yaşayan ailesini ziyaret etti.

Domaniç Kaymakamı Muhammed Furkan Okumuş, 1978 yılında şehit olan Piyade Er Turan Turan’ın şehadetinin sene-i devriyesinde Domaniç’te yaşayan ailesini ziyaret etti.

Şehidin eşi Nezaket Turan’la bir araya gelen Kaymakam Muhammed Furkan Okumuş, kendilerinin her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını söyledi.

Ziyaret esnasında Kaymakam Okumuş’a, İlçe Jandarma komutanı Canberk Öztürk, Emniyet Amiri V. Ömer Eroğul, İlçe Müftüsü Şaban Durmuş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Murat Öztürk ve Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Havva Ceylan eşlik etti.