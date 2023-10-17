Manisa’nın Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, Selendi Yatılı Bölge Ortaokulunu ziyaret ederek yurtta kalan öğrenciler ile birlikte kahvaltı yaparak, öğrencilere moral ziyaretinde bulundu.

Sabah saatlerinde ziyaret ettiği Yatılı Bölge Ortaokulu yemekhanesinde öğrencilerle birlikte kahvaltı yapan Kaymakam Halil İbrahim Okumuş, öğrencilerle aynı masada kahvaltı sırasında sohbet etti. Öğrencilerin sorunlarını da dinleyen Kaymakam Okumuş daha sonra beraberindekilerle birlikte okulu gezerek fiziki yapı ve donanımı ile ilgili incelemelerde bulundu. Kaymakam Okumuş, Selendi YİBO Müdürü Nuri Demiray’dan okul hakkında bilgiler aldıktan sonra bayrak törenine katıldı. Kaymakam Okumuş’a Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman da eşlik etti.