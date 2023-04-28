Manisa’nın Selendi ilçesindeki muhtarlarla bir araya gelen Kaymakam Halil İbrahim Okumuş, mahallelerin sorunlarını muhtarlardan dinleyerek istişarelerde bulundu.

Manisa’nın Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, muhtarlarla istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda, mahallelerdeki sorunlar, talepler, görüşlerin değerlendirilmesi ve takibi amacıyla muhtarlar ile kurumların bir araya gelmesi ve koordinasyonun sağlanması konuları ele alındı. Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda yapılan toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, Selendi Muhtarlık İşleri Sorumlusu Önder Baştürk, kurum müdürleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı.