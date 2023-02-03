Yapılan toplantıya, Selendi Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, Kurum Müdürleri, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve Mahalle Muhtarları katıldı.

Manisa’nın Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, muhtarlarla istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda, mahallelerdeki sorunlar, talepler, görüşlerin değerlendirilmesi ve takibi amacıyla muhtarlar ile kurumların bir araya gelmesi ve koordinasyonun sağlanması konuları ele alındı.

Manisa’nın Selendi ilçesindeki muhtarlarla bir araya gelen Kaymakam İbrahim Okumuş, mahallelerin sorunlarını muhtarlardan dinleyerek istişarelerde bulundu.

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