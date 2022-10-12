Kütahya’nın Domaniç ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesinin düzenlediği Kariyer Günleri etkinliğine katılan Kaymakam Muhammed Furkan Okumuş öğrencilere kaymakamlık mesleğini tanıttı.

Kütahya’nın Domaniç ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesinin düzenlediği Kariyer Günleri etkinliğine katılan Kaymakam Muhammed Furkan Okumuş öğrencilere kaymakamlık mesleğini tanıttı.

Kaymakam Muhammed Furkan Okumuş, Domaniç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şentürk, Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi Müdürü Halil Öğütçü, Müdür Yardımcısı Atilla Altunay ve 12.sınıf öğrencilerin katılımı ile Kariyer Günleri Etkinliği gerçekleştirildi.

Kaymakam Okumuş, etkinlikte kaymakamlık mesleğinin özellikleri, devletin birimleri, işleyişi, kaymakam olmak için yapılması gerekenler, kaymakamlık mesleği için izlenmesi gereken yol, kaymakamlık mesleğinin gereklilikleri, sorumlulukları ve kaymakamın yetki ve görevleri hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Soru, cevap şeklinde gerçekleşen etkinlikte Kaymakam Okumuş, öğrencilerin hedefleri ve çalışma tempoları konularında kararlı olmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.