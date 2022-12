Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, ilçe esnafıyla bir araya geldi. Kaymakam Okumuş, iş yerlerinde esnaf ve vatandaşla sohbet ederek talep ve sorunları dinledi.

Selendi Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş, ilçe esnafıyla bir araya geldi. Kaymakam Okumuş, iş yerlerinde esnaf ve vatandaşla sohbet ederek talep ve sorunları dinledi.

Kaymakam Okumuş her zaman esnafların yanında olduğunu vurgulayarak, "Devlet halkıyla yani esnafıyla vardır. Bizler, her zaman halkımızın esnafımızın yanındayız. Birebir ziyarette bulunarak, sorunlarını dinliyor, onların ilçemizle ilgili önerilerini değerlendiriyoruz. Amacımız, halkımıza her şeyin en iyisini sunarak, yanlarında olduğumuzu bilmelerini sağlamaktır. Esnaflarımızın kapısı bizlere açık olduğu gibi, bizim de esnaflarımıza kapımız hep açıktır, açık kalacaktır" dedi.

Kaymakam Halil İbrahim Okumuş’a esnaf ziyaretinde, Selendi Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nurullah Efendi Kahveci de eşlik etti.