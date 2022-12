Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli vatandaşları evlerinde ziyaret eden Domaniç Kaymakamı Muhammed Furkan Okumuş, engelli vatandaşlara destek olmanın, hizmetlerinde bulunmanın her şeyden önce bir gönül işi olduğunu ifade etti.

Kaymakam Muhammed Furkan Okumuş, Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Öztürk ile birlikte engelli ve yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Engelli vatandaşların istek ve sorunlarının dinleyen Kaymakam Okumuş, Dünya Engelliler Günü’nü kutladı.

Engelli vatandaşlara destek olmanın, hizmetlerinde bulunmanın her şeyden önce bir gönül işi olduğunu vurgulayan Kaymakam Muhammed Furkan Okumuş, ”Unutulmamalıdır ki her sağlıklı insan aslında bir engelli adayıdır ve her insan aniden bu hizmetlere muhtaç duruma gelebilir. Dolayısıyla engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını doğru tespit etmek, seslerini daha çok duymak, sorunlarına kalıcı çözümler üretmek toplumsal bağlarımızı kuvvetlendirmek ve gönül köprüleri tesis etmek adına son derece önem arz etmektedir. Her vatandaşımız bilmelidir ki engelli kardeşlerimizin toplumsal hayatta daha fazla varlık göstermeleri, sosyal sorumluluk üstlenmeleri ve kendilerini hak ettikleri yerde görmeleri şüphesiz Aziz Milletimizin sosyal dokusunu zenginleştirecek ve gücüne güç katacaktır” diye konuştu.